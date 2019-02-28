РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Бульвар 65-летия Победы в подмосковном Подольске лидирует в ходе голосования за выбор территории для благоустройства, за него проголосовали более 4 тысяч жителей городского округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Жителям Подольска предложили выбрать на интернет-портале «Добродел», какую территории благоустроить в 2020 году – бульвар 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики или Комсомольский парк на улице Госпитальная до реки Пахра (территория лесопарка в микрорайоне Ивановский).

«В данный момент за благоустройство бульвара проголосовали более 4 тысяч жителей городского округа, за благоустройство парка – более 2,5 тысячи. В связи с высоким интересом жителей к участию в выборе территорий для благоустройства министерство благоустройства Московской области приняло решение о продлении рейтингового голосования на портале «Добродел» до 1 марта, ранее голосование должно было завершиться 27 февраля», – говорится в сообщении.

Жителям Подольска, еще не сделавшим свой выбор, предлагают принять активное участие в продолжающемся голосовании.

«Рейтинговое голосование вызвало живой интерес подольчан – за неделю свой выбор сделали более 6,5 тысячи человек, при этом оставили свои комментарии более 6,9 тысячи человек», – заключается в сообщении.