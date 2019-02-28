РИАМО - 28 фев. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Можайскому городскому округу пресекли деятельность цеха по пошиву одежды, расположенного на территории полиграфического комбината, сообщается на сайте МВД РФ.

«Установлено, что на производстве трудились 159 граждан одной из республик Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности, незаконно находились в России и проживали в складских помещениях в антисанитарных условиях», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации нелегальные мигранты привлечены к ответственности с последующим административным выдворением из страны.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление организаторов незаконного производства.