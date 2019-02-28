РИАМО - 28 фев. Пельмени Московского региона вошли в рейтинг лучших по качеству в стране, который составило Роскачество, в них эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов, говорится в сообщении пресс-службы организации.

В рейтинге регионов по качеству пельменей ни одна торговая марка не смогла претендовать на Знак качества, однако были выбраны 10 брендов, заслуживающих высокой оценки. В числе лучших брендов «Сибирская коллекция», «Дымов», «Цезарь», «Останкино. Папа может», «Ермолино».

«Топ регионов по качеству пельменей выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Калужская область, Белгородская область, Орловская область, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Челябинская область», – отмечается в сообщении.

В исследованных торговых марках эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов, листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита натрия. Однако в 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах были выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий.

Всего эксперты проверили замороженные пельмени 48 торговых марок по 88 показателям качества и безопасности. В подборку вошла только продукция российского производства стоимостью от 90 до 640 рулей за 1 килограмм.

При этом специалисты ответили на один из самых популярных вопросов: «Есть ли в пельменях мясо?».

«Эксперты уверенно отвечают – есть. ДНК крупного рогатого скота и ДНК свиньи были найдены во всех образцах. В то же время, в ходе исследований Роскачества эксперты увидели и незаявленные виды мяса – они могли попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве», – уточняется в сообщении.

В ходе лабораторных испытаний эксперты не увидели превалирующего количества сои, хотя ДНК сои все-таки встречалась.