РИАМО - 28 фев. «Трупный цветок» или «Язык дьявола» с запахом гнилого мяса представят в «Аптекарском огороде» в Москве 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«В честь Масленицы в тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» представят Аморфофаллус коньяк, или «Трупный цветок», или «Язык дьявола», с сильным запахом гнилого мяса и разлагающейся плоти», – говорится в сообщении.

Понюхать многолетнее травянистое растение из Восточной Азии можно в Пальмовой оранжерее на фестивале «Тропическая зима».

Ежегодное цветение «Трупного цветка» в «Аптекарском огороде» в шутку называют «Фестивалем мяса» – он продлится около недели в зависимости от погоды.

Аморфофаллус опыляется мухами — растение привлекает их с помощью омерзительного запаха разлагающейся плоти. Для большей убедительности покрывало соцветия окрашено в мрачный бордово-коричневый цвет с неприятным жирным блеском и покрыто капельками желтоватой маслянистой жидкости.

В Японии Аморфофаллус коньяк известен еще с VI века и применяется в лечебном питании на протяжении 1,5 тысяч лет. Сейчас его выращивают в Китае, Корее, Японии и Юго-Восточной Азии ради крахмалистых клубней, из которых получают муку и желе.

В кухне веганов это желе применяется в качестве растительной замены желатина. Растение богато клетчаткой и почти не содержит калорий.