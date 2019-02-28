РИАМО - 28 фев. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» власти Подмосковья подготовили комплекс мер по снижению числа погибших в ДТП, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Московской области в конце 2018 года проведены комплексные обследования 25 аварийно-опасных дорог с двумя и более погибшими в 2018 году, обследованы 23 автомобильные дороги, отремонтированные в 2018 году, на которых увеличен риск возникновения аварийно-опасных ситуаций», - сказал представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

По словам собеседника портала, план по обеспечению безопасности дорожного движения на 2019 год включает строительство более 320 километров линий наружного электроосвещения, 180 километров тротуаров, установку 190 километров дорожных ограждений, 400 светофоров типов Т.7 и T.1, 11 тысяч дорожных знаков, 20 искусственных неровностей. В прошлом году начали работать 1011 стационарных и 200 мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оперативно устранить аварийные участки с наибольшим числом ДТП и снизить смертность на дорогах в Подмосковье до четырех случаев на 100 тысяч жителей к 2024 году.

В минувшем году смертность в ходе ДТП в регионе уменьшилась на 8,3%. Всего с января по декабрь 2018 года в Подмосковье дорожно-транспортные происшествия унесли жизни 613 человек. Регион занимает второе место в ЦФО по данному показателю.