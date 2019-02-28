РИАМО – 28 фев. Торговые ассоциации (компаний интернет- и розничной торговли – АКИТ и АКОРТ, торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники – РАТЭК) обратились в антимонопольную службу (ФАС) с просьбой возбудить дело в отношении международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщает в четверг газета «Ведомости».

Заявление поступило в ФАС 25 февраля, закон отводит на его рассмотрение до трех месяцев, сказал представитель службы.

«Они (ритейлеры – ред.) недовольны размером межбанковской комиссии (интерчейнджем), который устанавливают платежные системы, следует из заявления. Эту комиссию банк, обслуживающий торговую точку, – эквайер – платит банку, выпустившему карту. Как правило, ее размер устанавливается как процент от суммы операции и зависит от типа торговой точки и категории карты. За счет получаемой комиссии эмитенты окупают затраты на выпуск и обслуживание карт, программы лояльности, инвестируют в новые сервисы и безопасность», – отмечается в статье.

На интерчейндж приходится в среднем 70% «торговой уступки» – итоговой стоимости эквайринга, которую торговая точка платит банку за прием карт, пишут заявители. Их не устраивает, что при оплате картами в разных торговых точках платежные системы устанавливают разный интерчейндж, и они считают это дискриминацией по отраслевому признаку. Сам размер интерчейнджа торговцы считают излишне высоким и не оправданным в условиях достаточно развитого рынка.

Размер интерчейнджа определяется исходя из цели сделать платежные карты более интересным, доступным и безопасным инструментом, говорит представитель Mastercard. Visa на запрос не ответила.

Доля оплаты картами в январе – сентябре 2018 года составила 46%, следует из данных Росстата и ЦБ. В среднем торговцы платят банкам-эквайерам за прием карт 1,5–2,5% от оборота, средний интерчейндж по рынку – 1,6–1,8%, говорилось в презентации одной из платежных систем.

Партнер юрфирмы «Нафко» Ирина Мостовая отметила, что рынок платежных систем узкий, но все-таки конкурентный, поэтому, если Visa и Mastercard устанавливают высокие тарифы и при этом занимают доминирующее положение, нужно доказать, что они это делают по некоему соглашению, что приводит к необоснованному завышению стоимости услуг.

АКОРТ, АКИТ и РАТЭК защищают интересы ритейлеров, и главная их цель, по мнению Мостовой, – не столько дело в отношении платежных систем, сколько оказание допустимого давления и привлечение внимания к проблеме высоких комиссий.