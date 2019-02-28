РИАМО – 28 фев. Неизвестный, взломав окно, проник в офис в районе Очаково-Матвеевское столицы и вынес из сейфа более 1 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Так, 27 февраля в службу «02» от граждан поступило сообщение о краже в бизнес-центре по адресу: улица Большая Очаковская, дом 47А, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 21:30 26 февраля до 08:40 27 февраля неизвестный неустановленным предметом взломал окно офисного помещения, проник в помещение, после чего взломал замок двери в помещение, арендуемое ООО, из незапертого сейфа совершил кражу 1 миллиона 200 тысяч рублей, принадлежащих главному бухгалтеру ООО, скрылся», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».