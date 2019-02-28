РИАМО – 28 фев. С четверга россияне могут бесплатно переводить деньги по номеру телефона, система протестирована 12 участниками платежного рынка, еще 98 банков подали заявку на подключение новой функции, сообщает РИА Новости.

Система быстрых платежей стала доступна для всех клиентов банков-участников. ЦБ установил на 2019 год нулевую комиссию для самих банков, поэтому для клиентов на этот период переводы тоже будут бесплатными. Впоследствии ЦБ и Федеральная антимонопольная служба проследят, чтобы тарифы не были завышены.

«Систему протестировали клиенты 12 участников платежного рынка: Газпромбанка, ВТБ, Альфа-банка, Промсвязьбанка, банка «АК Барс», Райффайзенбанка, «Тинькофф банка», сервиса Qiwi, СКБ-банка, Росбанка, Совкомбанка и РНКО «Платежный центр» — оператора системы «Золотая корона», — говорится в сообщении.

Еще 98 банков уже подали заявку на подключение новой функции.

По мнению представителей регулятора, возможность переводить деньги по номеру телефона должна стать обязательной для крупных банков.

«Сбербанк, в свою очередь, развивает собственную систему денежных переводов по номеру телефона, к ней уже примкнули «Тинькофф-банк» и Совкомбанк. Вероятно вскоре к ним присоединится «Хоум-банк», — добавляется в сообщении.

При этом Сбербанк пока не торопится присоединиться к системе ЦБ.

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