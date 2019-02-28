РИАМО - 28 фев. Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» – Нанотехнологический центр композитов – запустил производство полнокомпозитных лестничных трапов для эксплуатации в условиях агрессивной среды, используемых в химпроизводстве, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Трапы выполнены из стеклопластиковых профилей и швеллеров. Предназначены для химпроизводств, нефтеперерабатывающих заводов и очистных сооружений. Стеклопластиковый трап отличается малым весом: в три раза легче металлического, обладает низкой теплопроводностью, не подвержен коррозии, устойчив к воздействию кислот и морской воды. Срок службы – 50 лет», – отмечается в сообщении.

Изделия их стеклопластика также нашли применение в энергетической сфере. Кроме того, стеклопластик используют в строительстве, автомобилестроении, космической и авиационной промышленности.

ОЭЗ «Технополис «Москва» – специализированная территория для локализации производств и научно-технических исследований. Инвесторам ОЭЗ доступен значительный пакет налоговых льгот и сервисов, развитая инженерная инфраструктура, транспортная доступность и другие преференции. Общее снижение налоговой нагрузки для компаний, ведущих бизнес в ОЭЗ «Технополис «Москва», составляет 47%. Также здесь действует режим свободной таможенной зоны.

«На территории ОЭЗ «Технополис «Москва» сегодня представлены высокотехнологичные производства самых разных отраслей промышленности: микроэлектроники, роботостроения, фармацевтики, электроэнергетики и многих других. В этом году статус резидента ОЭЗ получили восемь компаний», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.