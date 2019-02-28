РИАМО – 28 фев. Первый инструктаж о правилах тренировок и предупреждениях несчастных случаев получили подростки-участники партийного проекта «Старший брат» в подмосковном Реутове, пришедшие на занятия в городской физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил Реутовскому информагентству муниципальный руководитель проекта партии «Единая Россия», директор МАУ «ФОК» Антон Ермаков.
Затем он вместе с коллегой провел показательное занятие, в ходе которого продемонстрировал рукопашный бой, разновидности и особенности этого вида спорта, которые способствуют развитию быстроты, ловкости, инициативы и находчивости, смелости и решительности.
Ребята уходили домой с твердым убеждением начать тренировки, чтобы стать настоящими мужчинами: в трудной ситуации принимать верные решения, быть ответственными.
«Необходимую физическую форму можно обрести месяца за три, а если форма уже была когда-то, то и того быстрее. Этой задаче и будут посвящены наши ближайшие встречи», – заключил Ермаков.
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