РИАМО - 28 фев. Февраль 2019 года в Москве отличался неустойчивой, резко меняющейся погодой с большим количеством циклонических вторжений, он вошел в тройку самых теплых в столице с начала XXI века, сообщается на сайте «Метеовести».
Самая высокая температура была зафиксирована 17 февраля – плюс 5,3 градуса, самая низкая – 23 февраля – минус 11,6 градуса. Максимальная температура воздуха в течение 21 дня была выше нулевой отметки. Рекордов температуры зафиксировано не было.
«Осадков выпало 34 миллиметра, что составляет 94% от нормы. 13 февраля осадки были сильными, тогда за сутки выпало 14 миллиметров небесной влаги, что обновило рекорд 2007 года. Максимальная высота снежного покрова зафиксирована 3 февраля – 42 сантиметра, затем она понижалась и к концу месяца составила 26 сантиметров при норме последних дней в 38 сантиметров», — добавляется в сообщении.
По прогнозам, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции и будет отличаться неустойчивой погодой, чередуя сырые оттепели с преимущественно сухими морозами.
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