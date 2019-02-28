РИАМО - 28 фев. Февраль 2019 года в Москве отличался неустойчивой, резко меняющейся погодой с большим количеством циклонических вторжений, он вошел в тройку самых теплых в столице с начала XXI века, сообщается на сайте «Метеовести».

«В целом месяц оказался очень теплым, его среднемесячная температура составила минус 1,4 градуса, что на 6,3 градуса выше климатической нормы! Он занял третье место среди самых теплых февралей в XXI веке, уступив 2016 и 2002 годам. За всю историю наблюдений за погодой в столице февраль 2019 года оказался среди шести-семи самых теплых», — говорится в сообщении.

Самая высокая температура была зафиксирована 17 февраля – плюс 5,3 градуса, самая низкая – 23 февраля – минус 11,6 градуса. Максимальная температура воздуха в течение 21 дня была выше нулевой отметки. Рекордов температуры зафиксировано не было.

«Осадков выпало 34 миллиметра, что составляет 94% от нормы. 13 февраля осадки были сильными, тогда за сутки выпало 14 миллиметров небесной влаги, что обновило рекорд 2007 года. Максимальная высота снежного покрова зафиксирована 3 февраля – 42 сантиметра, затем она понижалась и к концу месяца составила 26 сантиметров при норме последних дней в 38 сантиметров», — добавляется в сообщении.

По прогнозам, первая декада марта в Москве сохранит февральские тенденции и будет отличаться неустойчивой погодой, чередуя сырые оттепели с преимущественно сухими морозами.