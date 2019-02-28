РИАМО – 28 фев. С начала 2019 года в Москве, Дагестане, Владимирской области зарегистрированы вспышки кори, а в 2018-м заболеваемость в стране в целом увеличилась в 3,5 раза, по сравнению с 2017-м, пишет в четверг газета «Известия».

«По данным Минздрава, в России в последние годы наблюдается многократный рост заболеваемости корью. Своего пика (3,23 случая на 100 тысяч населения) она достигла в 2014 году, после чего к 2017 году снизилась до 0,5, а затем снова начала расти», — говорится в материале.

В 2018 году, по статистике Роспотребнадзора, заболеваемость корью увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2017-м. Было зафиксировано 2538 новых случаев, из них 1414 — у детей до 17 лет (1,73 на 100 тысяч населения).

«Мы иммунизированы лучше, чем в Европе и в бывших советских республиках. Европа несколько лет назад практически достигла элиминации вируса кори (поборола вирус – ред.). Мое предположение, что народ там перестал активно иммунизироваться, поэтому началась новая волна», — отметила главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Елена Малинникова.

Специалист уточнила, что рост заболеваемости может быть связан со снижением процента привитых в период распада СССР. Малинникова также подтвердила, что в России в 2019 году продолжился рост заболеваемости.

Вспышки кори в январе-феврале зафиксированы в Москве, Дагестане и Владимирской области. В столице заболели семья с тремя детьми, пять сотрудников отеля Radisson, 24 работника строительной фирмы «Ант Япы» (мигранты, живущие в одном хостеле). В Дагестане слегли восемь воспитанников детсада «Маидат». Во Владимирской области друг друга заразили 48 цыган.

Причиной роста заболеваемости называют отказ от вакцинации. При этом, по данным Минздрава России, охват прививками составляет более 97%.

По национальному календарю прививок, вакцинацию от кори проводят на втором году жизни ребенка, ревакцинацию — в шесть лет. Эксперты отмечают, что данная схема может быть ошибочна, так как при первой вакцинации у части детей не вырабатываются антитела.

Кроме того, сейчас сложнее делать прививки детям из-за множественных медицинских противопоказаний.

По словам Малинниковой, протективный иммунитет, который создает двукратное вакцинирование, сохраняется на протяжении 15–25 лет. После этого часть привитых могут снова стать восприимчивы к заражению. Поэтому есть смысл сдать анализ на антитела и, если их не окажется, пройти ревакцинацию. По ОМС ее можно сделать до 35-летнего возраста, а группы риска прививают до 55 лет.