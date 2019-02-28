РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 фев. Порядка 36 тысяч жителей подмосковного Красногорска прошли диспансеризацию в 2018 году, в округе организовали 11 дней диспансеризации в выходные дни, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Глава Красногорска в четверг встретилась с представителями малого и среднего бизнеса горокруга. Она рассказала об итогах работы администрации в 2018 году и сообщила о планах на текущий и ближайшие годы.

«Около 36 тысяч жителей Красногорска прошли диспансеризацию в 2018 году. В лечебных учреждениях округа прошли 11 единых дней диспансеризации», – сказала Хаймурзина.

Она спросила участников встречи, кто из них прошел диспансеризацию. Руки подняли 6 человек из практически полного зала Молодежного центра.

«Я вас призываю: пройдите диспансеризацию сами и отправьте своих сотрудников, дайте им для этого отгул. Диспансеризация позволяет выявить на ранней стадии многие заболевания», – добавила Хаймурзина.

Глава муниципалитета напомнила, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал здравоохранение одним из приоритетов. В Красногорске каждый последний понедельник месяца в актовом зале администрации муниципалитета руководители блока здравоохранения встречаются с жителями и отвечают на самые актуальные вопросы в этой сфере.