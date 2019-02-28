РИАМО – 28 фев. Транспортная полиция раскрыла по горячим следам кражу денег в размере 3 тысяч долларов из багажа пассажира в аэропорту «Домодедово», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«В столичном аэропорту по горячим следам раскрыли кражу крупной суммы из багажа пассажира. Злоумышленником оказался попутчик потерпевшего. В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» обратился 18-летний гражданин дальнего зарубежья. Молодой человек сообщил о хищении у него 3 тысячи долларов», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе опроса заявителя транспортные полицейские установили подробности случившегося.

«Выяснилось, что потерпевший сразу же после прилета в столичный аэропорт, попросил присмотреть за своим багажом недавнего попутчика с которым познакомился во время перелета, а сам отлучился в туалет. Вернувшись назад через несколько минут, он обнаружил отсутствие нового знакомого и исчезновения вместе с ним денег, хранившихся в сумке», – добавил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что сотрудники линейного управления оперативно установили предполагаемого вора – 19-летнего земляка потерпевшего. Подозреваемый задержан по месту проживания. Он не стал отрицать своей вины и добровольно выдал похищенное.

«В настоящее время по данному факту следственным отделом линейным управлением МВД России в аэропорту «Домодедово» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»)», – заключил собеседник.