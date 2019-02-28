РИАМО - 28 фев. В столице 19 мая состоится первый весенний московский велофестиваль, участники проедут по Садовому кольцу на велосипедах дважды – сначала утром на велогонке, а потом днем в заезде для всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Фестиваль начнется утром с легендарной велогонки «Садовое кольцо» – это будет заезд на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки. Регистрация участников уже открыта на сайте, где каждый может выбрать предпочтительный формат соревнования. Днем все желающие смогут проехать большой колонной по Садовому кольцу, освобожденному от машин специально для фестиваля», – говорится в сообщении.

Сбор участников начнется в 12:00 на проспекте Сахарова, старт назначен на 13:00. Стать участником заезда может любой желающий старше 14 лет.

Участники могут приезжать на любых велосипедах или взять их в прокате. Для жителей Подмосковья в этот день будет организован бесплатный провоз велосипедов в пригородных электричках.

Велофестиваль – это новый формат городского праздника, который объединяет спорт, культуру и активный образ жизни. Его миссия – развитие велосипедной культуры в городе, продвижение принципов и ценностей здорового образа жизни и горожан, и гостей Москвы.

Стартовый городок велофестиваля расположится на проспекте Сахарова, где гостей и участников праздника будут ждать развлекательная программа, фестиваль еды, тематические розыгрыши призов и конкурсы от партнеров проекта.

Мероприятие проводит оператор московского городского проката велосипедов «ВелоБайк» при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Желающим принять участие рекомендуется зарегистрироваться на сайте проекта.