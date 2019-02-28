РИАМО - 28 фев. В Москве сотрудники транспортной полиции перекрыли канал незаконной торговли табачными изделиями, по которому злоумышленники организовали сбыт поддельных сигарет известных производителей, сообщил журналистам в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.



«В Москве транспортные полицейские перекрыли канал незаконной торговли табачными изделиями. Злоумышленники организовали сбыт поддельных сигарет именитых производителей», - сказал собеседник агентства.



По его славам, в рамках проверки оперативной информации были задержаны двое 47-летних жителя Москвы, которые наладили сбыт контрафактных табачных изделий именитых производителей, оклеенных поддельными специальными марками на территории Южного речного порта столицы.



«По данным фактам следственными органами линейного отдела МВД России на водном транспорте были возбуждены уголовные дела», - добавил собеседник агентства.



В ходе проведенных обысков по месту жительства данных граждан обнаружена аналогичная табачная продукция общим количеством свыше 10 тысяч пачек. В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом.