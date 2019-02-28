РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 фев. Турнир по мини-футболу среди личного состава территориальных отделов управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области провели в поселке Петрово-Дальнее подмосковного Красногорска, второе место заняла команда Красногорского отдела, говорится в сообщении пресс-службы УФССП региона.

Команды управления Минюста РФ по Московской области, Красногорска, Химок, Мытищ, Домодедова, Балашихи, Раменского, а также работники аппарата управления ФССП региона приняли участие в турнире по мини-футболу. Соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества, организовали при поддержке первичной профсоюзной организации УФССП.

«Проявив спортивное мастерство, победителем стала команда Химкинского отдела, второе место заняла команда Красногорского отдела и третье место заняла команда управления Минюста России по Московской области», – говорится в сообщении.

Уточняется, что это не первые подобные соревнования.

«Каждый год представители ведомств с удовольствием принимают участие в соревнованиях, выступая за здоровый и спортивный образ жизни, а также за содружество и взаимодействие ведомств», – заключается в сообщении.