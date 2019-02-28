РИАМО – 28 фев. Стало известно в каких городах России проживает наибольшее количество доноров крови, Московский регион вошел в тройку лидеров, сообщает Russia Today.

По данным Федерального медико-биологического агентства, больше всего почетных доноров зарегистрировано в 2017 и 2018 годах в Свердловской области (более 31 тысячи человек).

«В ведомстве сообщили, что в число лидеров также входят Московская и Нижегородская области, Москва и Краснодарский край. В 2018 году нагрудным знаком «Почетный донор России» были награждены 15523 донора, в 2017 году – 15647», – говорится в сообщении.

Больше всего в 2018 году сдали крови в Москве, Краснодарском крае, Московской, Свердловской и Нижегородской областях.

Так, в 2017 году в пятерку лидеров также входил Санкт-Петербург.

«По данным за 2018 год, донорами крови и ее компонентов стали 1 305 593 человека (в 2017 году – 1 350 151 человек)», – уточняется в материале.

Для того чтобы стать почетным донором, нужно сдать кровь безвозмездно 40 раз или 60 раз сдать кровь с компонентами.