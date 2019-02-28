РИАМО - 28 фев. Около 15 тысяч рабочих мест рассчитывают создать в Подмосковье в ходе развития территории вокруг аэропорта «Шереметьево» после открытия третьей взлетно-посадочной полосы, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в ходе роуд-шоу инвестиционного потенциала региона.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.

«В настоящий момент в аэропорте «Шереметьево» строится третья взлетно-посадочная полоса. И ожидаемый прирост развития территорий прилегающих к нему Лобни и Химок даст еще порядка 15 тысяч рабочих мест», - сказал Хромов.

Он отметил, что регион готов предоставлять налоговые льготы и компенсации затрат на инфраструктуру для данной территории.

Ввод в эксплуатацию третьей ВПП аэропорта «Шереметьево» обеспечит рост взлетно-посадочных операций с текущих 70 до 100 в час. Будет обеспечено снижение времени задержек рейсов за счет внедрения рекомендованных ICAO раздельных операций на параллельных ВПП.