РИАМО - 28 фев. Во вторник на следующей неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье может достигнуть плюс 8 градусов, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Пойдет потепление. Уже 5 и 6 марта днем уже очень тепло – плюс 3 – плюс 8, по прогнозу предварительному на 5 марта, плюс 2 – плюс 7 – на 6 марта днем», – сказал Цыганков.

Он отметил, что в конце текущей недели температура воздуха ночью может опуститься до минус 16 градусов.

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