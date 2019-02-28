РИАМО – 28 фев. На юго-востоке столицы впервые обнаружили бобров, это самец и самка в возрасте около двух лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды в Москве.

Для строительства своей хатки они выбрали небольшой участок на правом берегу Москвы-реки со стороны Бесединского моста в районе Братеево.

«Бобры возводят хатку из веток деревьев, речных камней и песка. По форме она напоминает небольшой шалаш диаметром около полутора метров», – отмечается в сообщении.

Главное условие для комфортного проживания речного бобра - чистая вода.

«То, что пара поселилась на юго-востоке Москвы, свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в этой части города. Кроме того, бобры нуждаются в определенной кормовой базе. Они обожают лакомиться ветками ивы, березы, осины и тополя, поэтому обосновываются там, где много деревьев и кустарников», – уточнил сотрудник ГПБУ «Мосэкомониторинг».

В последние годы в столице заметно выросла численность бобров. С каждым годом специалисты все чаще замечают на городских водоемах плотины или дома-хатки, в которых целыми семьями проживают речные грызуны.

Речной бобр – крупный грызун, вес которого может достигать 32 килограммов, а длина туловища — более метра. С помощью своих мощных резцов бобры перегрызают стволы деревьев. Строя плотины и создавая запруды на реках, бобры поддерживают особую экосистему. К примеру, корой и ветками поваленных ими деревьев потом питаются зайцы и копытные. Всего в Москве по последним данным живет примерно 30 особей.

«Специалисты «Мосприроды» департамента природопользования настоятельно просят москвичей не подкармливать бобров, особенно овощами и фруктами. Привыкнув к новой пище, животные разучатся самостоятельно добывать еду в природе», – заключается в материале.