РИАМО – 28 фев. Более 2 тысяч вещей оставили пассажиры в салонах автобусов, зданиях автовокзалов и автостанций «Мострансавто» в декабре 2018-го – феврале 2019 года, самыми необычными находками стали березовый веник, ледобур и кокошник, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

«Чаще всего в автобусах забывали транспортные карты «Стрелка», мобильные телефоны, пакеты со сменной обувью. Кроме того, пассажиры оставляли сезонные вещи – перчатки, шапки, шарфы», – отмечается в сообщении.

При утере пассажиры могут обратиться в диспетчерскую службу филиала, обслуживающего маршрут.

«Телефоны диспетчерских указаны на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Расписания». Для более оперативного поиска забытой вещи необходимо назвать номер маршрута и ориентировочное время пропажи», – подчеркивается в сообщении.

При получении забытого предмета нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

«При обнаружении бесхозного предмета пассажиру не следует его трогать. О находке необходимо сообщить водителю автобуса или работнику охраны на объектах транспортной инфраструктуры. Для проверки забытых вещей сотрудники вызывают представителей правоохранительных органов», – заключается в материале.