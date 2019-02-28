РИАМО - 28 фев. С начала февраля в Москве выпало 33 миллиметра осадков, что составляет более 90% от месячной нормы, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«По 27 февраля включительно выпало 33 миллиметра осадков – это 91,7% от нормы», – сказал Цыганков.

Он добавил, что высота снега в Москве составляет 26 сантиметров при норме 38 сантиметров.

«У нас всего два дня были, 22 и 23 февраля, когда (среднесуточная температура была – ред.) ниже нормы. Обычно было все выше нормы», – добавил синоптик.

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