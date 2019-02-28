РИАМО - 28 фев. Наиболее перспективными направлениями для японских компаний в Подмосковье являются фармацевтика, химическая, пищевая промышленность, сельское хозяйство, большой потенциал есть в сферах авиации и космонавтики, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в ходе презентации инвестиционного потенциала Подмосковья.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.

«Особый акцент мы делаем на следующие отрасли. Хотел бы отметить фармацевтику, предприятия, занимающиеся специальной химией, среднетоннажной и малотоннажной химией, и кооперация в этих отраслях нам была бы крайне интересна, большой отраслью является пищевая промышленность, мы развиваем как сельское хозяйство, так и молочное, и мясное животноводство», - сказал Хромов.

Он отметил, что также большой потенциал есть в сфере авиационной промышленности и космических технологий.

«Еще в приоритете создание многофункциональных бизнес-центров, развитие приаэропортовых территорий, развитие отельного бизнеса. По данным направлениям мы готовы предоставлять бесплатно землю с инфраструктурой и компенсировать до 20% в капитальных затратах», - заключил Хромов.