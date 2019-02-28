РИАМО - 28 фев. Роуд-шоу инвестиционного потенциала Московской области в Саппоро должно заинтересовать бизнес-сообщество Хоккайдо, сообщил вице-губернатор префектуры Хоккайдо Ясухиро Цудзи.

«Московская область является одним из лидеров среди регионов России, необходимо развивать бизнес-партнерство. Хочу выразить надежду, что сегодняшние презентации положат начало личным контактам, которые в будущем перерастут в межрегиональные отношения в различных сферах деятельности, среди которых промышленность, культура, туризм, спорт, образование, медицина», - сказал Цудзи.

Он отметил, что регион отличает выгодное местоположение, большой экономический потенциал, в Подмосковье созданы особые экономические зоны, индустриальные парки, крупный выставочный центр, там уже работает большое количество японских и зарубежных компаний.

«Я лично встречался с представителями правительства Московской области, других западных регионов, почувствовал их более высокий потенциал, убедился в важности развития связей с западными областями», - заключил Цудзи.

Как отметил генеральный консул России в Саппоро Андрей Фабричников, отношения России и Японии сейчас находятся на подъеме.

«Климат и природа очень напоминают Подмосковье, да и народ здесь такой же гостеприимный. Российско-японские отношения находятся на подъеме, ведется активный диалог между лидерами наших стран, восстанавливается товарооборот, который в прошлом году показал рост в 17% и достиг 21 миллиарда долларов. Заметно увеличился взаимный туристический поток. В прошлом году Японию посетило рекордное количество россиян - около 95 тысяч человек», - подчеркнул Фабричников.

Он отметил, что в рамках перекрестных годов России и Японии проходят многочисленные мероприятия. В ходе презентации можно будет получить информацию о потенциале региона не только в промышленной отрасли, но и в культуре, спорте, образовании и туризме.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.