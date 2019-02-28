РИАМО – 28 фев. Мужчина выкрал часы Breguet Horioger De Ia Marine из розового золота в одном из магазинов торгового комплекса «Афимолл Сити» на Пресненской набережной столицы, стоимость ущерба превысила 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Вечером 26 февраля в службу «02» от продавца ООО поступило сообщение о краже по адресу: Пресненская набережная, дом 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 26 февраля в период времени с 14:00 до 17:30 неизвестный, находясь в помещении магазина ООО, расположенного в ТРЦ по указанному адресу, путем открытия незапертой створки витрины с часами указанного магазина, совершил кражу наручных часов марки Breguet Horioger De Ia Marine 5847 из розового золота. Материальный ущерб составил 1 миллион 545 тысяч 370 рублей», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в тот же день сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного злодеяния.

«По адресу: улица Арбат, дом 11 полицейские задержали при попытке сбыта данных часов гражданина 1980 года рождения. Похищенное изъято», – добавил представитель пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело, резюмировал он.