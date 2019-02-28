РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 фев. В доме №145 на Октябрьском проспекте в Люберцах в четверг отключат электричество из-за ремонта оборудования, сообщается в Instagram-аккаунте ЕДС ЖКХ горокруга.

«Уважаемые жители, сообщаем вам, что 28 февраля 2019 года будет отключение электроэнергии по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №145, секция 2. Электричества не будет с 10:00 до 16:30», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что также электроэнергию отключили в доме №5 на улице Электрификации. Отключение продлится до 11:30, а также с 13:30 до 16:00.

Отключение связано с ремонтом оборудования «Мособлэнерго».