РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 фев. Девушка, расплатившаяся чужой банковской картой в продуктовом магазине в поселке Люберец, раскаялась и возместила ущерб владельцу карты, сообщила «РИАМО в Люберцах» жена потерпевшего Ольга.

Ранее мужчина выронил банковскую карту в магазине «Магнит» по адресу: поселение Малаховка, Быковское шоссе, дом №25. Неизвестная женщина подобрала ее и расплатилась за свои покупки. Она успела потратить 520 рублей, после этого карту заблокировали. Заявление в полицию супруги не подавали.

«Девушку нашли. Карту она выкинула. Ущерб возместила, раскаялась», – сказала Ольга.