РИАМО - 28 фев. Подмосковные специалисты изучат японский опыт медицинской помощи пожилым людям, также будет изучен опыт создания специализированных реабилитационных центров, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В четверг Хромов в рамках рабочей поездки в Японию посетил медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», где применяется современная методика лечения онкологических заболеваний с помощью протонной терапии, которая наносит наименьший вред пациенту. Помимо онкологических заболеваний, специфика учреждения - лечение инсультов, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также клиника оказывает специализированную медицинскую помощь для пожилых людей.

«Япония имеет опыт повсеместного нахождения реабилитационных центров для стареющих пациентов, в России такого опыта пока совсем мало. Япония столкнулась с такой проблемой первая в мире. Этап на будущее - взаимодействие и понимание того, как японские специалисты справляются уже сейчас», - сказал Хромов журналистам.

Он отметил, что, в частности, будет изучен опыт создания таких специализированных реабилитационных центров.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.