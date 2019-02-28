РИАМО - 28 фев. Подмосковные специалисты изучат японский опыт медицинской помощи пожилым людям, также будет изучен опыт создания специализированных реабилитационных центров, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
В четверг Хромов в рамках рабочей поездки в Японию посетил медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», где применяется современная методика лечения онкологических заболеваний с помощью протонной терапии, которая наносит наименьший вред пациенту. Помимо онкологических заболеваний, специфика учреждения - лечение инсультов, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также клиника оказывает специализированную медицинскую помощь для пожилых людей.
Он отметил, что, в частности, будет изучен опыт создания таких специализированных реабилитационных центров.
Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии