РИАМО – 26 фев. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 32-летнюю приезжую на западе столицы, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

В полицию поступили сообщения от 30 граждан. Потерпевшие рассказывали, что передали представителю туристической фирмы денежные средства в счет договора реализации путевок, но услугу так и не получили. Общий материальный ущерб составил более 6 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемую – 32-летнюю приезжую, работавшую в данной организации», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Установлено, что злоумышленница своих обязательств по договорам не выполняла и деньги клиентам не возвращала.

«Она предлагала либо подождать, либо лететь по другому направлению. В единичных случаях люди улетали на отдых, но совсем в другие даты и с иными условиями перелета. Ожидая обещанное путешествие в течение длительного периода, граждане понимали, что их обманули, и обращались в полицию», – уточняется в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется на сайте.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой.