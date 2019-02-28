РИАМО - 28 фев. Стажировки для медиков Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) в японской клинике «Саппоро Тэйсинкай» могут стартовать уже летом, сообщил президент медицинского центра Садахиса Токуда.

В четверг зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов в рамках рабочей поездки в Японию посетил медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», где применяется современная методика лечения онкологических заболеваний с помощью протонной терапии, которая наносит наименьший вред пациенту. Помимо онкологических заболеваний, специфика учреждения - лечение инсультов, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также клиника специализируется на реабилитации пожилых людей. На сегодняшний день учреждение включает пять медицинских организаций и 20 реабилитационных центров. Всего в год проводится около 2,5 тысяч операций.

«В качестве следующего шага мы планируем пригласить к нам в клинику специалистов МОНИКИ для обучения японским методам морфологических исследований для обмена опытом в этой сфере», - сказал Токуда.

Он отметил, что начать программу планируется уже летом, на первом этапе японская клиника намерена принять одного-двух специалистов.

«Мы готовы за свой счет приглашать специалистов на обучение. Нам говорили, что в России нет таких мощных аппаратов (по протонной терапии - ред.), мы готовы делиться своими знаниями в этой сфере. Сейчас у нас три-четыре стажера из разных стран мира. У нас есть разрешение от властей на участие нейрохирургов в оперировании, так что, если есть желающие, мы можем принять на обучение и стажировку», - заключил Токуда.

Делегация МОНИКИ в рамках меморандума о сотрудничестве в сфере здравоохранения и общественного здоровья уже посещала медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай». На сегодняшний день идут переговоры о создании центра экспертного мнения («Второго мнения») в области морфологической диагностики онкологических заболеваний, в рамках которого японская сторона планирует поставить на безвозмездной основе сканер стоимостью 20 миллионов рублей для передачи морфологических изображений японским коллегам.

Следующим этапом станет создание японского медицинского центра на базе МОНИКИ на территории Московской области.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.