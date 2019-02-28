РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. Волонтеры Подольского благочиния передали мужскую одежду и лекарства приюту для бездомных «Добрый самарянин» в Рузском городском округе, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

При храме Воскресения Христова Рузского городского округа Московской области существует приют «Добрый самарянин» для людей, оставшихся без дома и находящихся в трудной жизненной ситуации. Руководит им настоятель храма священник Владимир Иванов.

«Волонтеры Подольского благочиния не раз уже оказывали помощь приюту. На днях из «Лавки добра» была отправлена машина с необходимыми мужскими вещами, посудой, лекарствами. В приюте были удивлены неожиданному сюрпризу – новым беговым лыжам с палками», – говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили за помощь всех, кто жертвовал одежду и различные вещи для нуждающихся.

«Спасибо всем вам, наши дорогие жертвователи, за вклад в дела милосердия. Очень часто благодаря вам подарки нуждающимся людям становятся необычными, особенными, незаурядными», – отмечается в материале.