РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 фев. В администрации подмосковного Подольска провели совещание по вопросам отлова бездомных собак, на нем обсудили взаимодействие всех структур для более оперативного принятия мер, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

На мероприятии, прошедшем 27 февраля, присутствовали представители территориальных подразделений города, комитета по дорожному хозяйству и благоустройству, а также представители подрядной организации, занимающейся отловом собак на территории городского округа.

«В рамках проведенного совещания обсудили вопросы взаимодействия для более оперативного принятия мер по отлову, а также текущие вопросы, возникающие во время работы», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что жители микрорайона Климовск могут оставить заявку на отлов безнадзорных собак по телефону: 8(496)756-68-10.