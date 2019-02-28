РИАМО - 28 фев. Японские диагностические центры могут создать на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) и в Протвине, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В четверг Хромов в рамках рабочей поездки в Японию посетил медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», где применяется современная методика лечения онкологических заболеваний с помощью протонной терапии, которая наносит наименьший вред пациенту. Помимо онкологических заболеваний, специфика учреждения - лечение инсультов, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также клиника специализируется на реабилитации пожилых людей. На сегодняшний день учреждение включает пять медицинских организаций и 20 реабилитационных центров. Всего в год проводится около 2,5 тысяч операций.

«Вторым этапом предполагается создание диагностического центра, возможно, уже на территории МОНИКИ с представителями японской стороны, возможно совместное финансирование», - сказал Хромов журналистами.

Он отметил, что также в удаленной перспективе рассматривается возможность создания такого центра в Протвине.

Ранее Хромов сообщил, что в рамках первого этапа сотрудничества с японскими специалистами будет развиваться программа «Второе мнение». По сложным случаям медики Подмосковья будут консультироваться с японскими врачами по виду лечения.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.