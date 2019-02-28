РИАМО – 28 фев. В России сотрудники сферы автомобилестроения рискуют потерять работу, также остаться без работы могут представители банковской и транспортной отраслей, большая часть сокращений затронет столицу, пишет в четверг газета «Известия».

Чиновники Минтруда РФ составляют мониторинг на основе информации работодателей, которую те представляют в службы занятости.

«Предприятия обязаны уведомлять власти за два месяца до предполагаемого сокращения, при этом руководство может и изменить планы. Данные для последнего мониторинга представили 14,6 тысячи организаций, где работают 5,6 миллиона сотрудников. Документ раз в месяц направляют в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, которой руководит вице-премьер Татьяна Голикова», – отмечается в материале.

Исходя из данных мониторинга на 6 февраля, большинство сокращений может произойти в Москве (18,7 тысячи), Санкт-Петербурге (5 тысяч), Свердловской области (4,5 тысячи), Пермском крае (4,4 тысячи) и Кемеровской области (3,7 тысячи).

«Выше всего риск увольнения в сфере автомобилестроения – работу в этой отрасли могут потерять 25,8 тысячи человек. За ними следуют занятые в транспортных компаниях (23,4 тысячи человек) и сотрудники финансовой и банковской отраслей (15,4 тысячи человек)», – уточняется в сообщении.

Еще в конце 2018 года тройка лидеров была другой: вероятнее всего, можно было потерять работу в банках, затем – на транспорте и производстве электрооборудования.

«В последнем мониторинге Минтруда также указано, что вероятность потерять работу высока в сферах производства электрооборудования (под сокращения могут попасть 14,8 тысячи человек), производства машин и оборудования (11,1 тысячи человек), добычи энергетических ископаемых (7,4 тысячи), производства стройматериалов (6,4 тысячи)», – уточняется в материале.

Аналитики считают, что высокая вероятность сокращений, например, в сфере автомобилестроения связана с тем, что некоторые заводы планируют приостановить производство.

По мнению профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина, рынок авто перенасыщен, а спросом пользуются лишь достаточно дорогие машины – стоимостью от 1,5 миллионов рублей и более. Но обстановка может измениться благодаря тому, что отрасль получит господдержку, полагает эксперт.

«Аналогичная ситуация складывается и в сфере производства электрооборудования. Большинство россиян не готовы приобретать бытовую технику, а склады с ней наполнены прошлогодней продукцией, поэтому сборку новой также собираются приостановить», – пояснил Скопин.

В транспортной же сфере под сокращения могут попасть в основном сотрудники частного общественного транспорта, чьи компании не выиграли тендеры на предоставление своих услуг в этом году, объяснил эксперт.

В целом отрасли автомобилестроения и производства электроники можно считать весьма рентабельными, поэтому вероятность увольнений здесь – явление скорее краткосрочное, дополняет профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

«Понятен риск сокращений сотрудников банков – ЦБ продолжает чистку этого рынка, многие кредитные организации лишаются лицензий, а сотрудники – работы», – резюмировал эксперт.

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