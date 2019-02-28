РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 фев. Сотрудники космического центра подмосковного Королева передали вещи для детского отделения горбольницы, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Общественный совет при больнице обратился к руководителю филиала ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» Михаилу Макарову с просьбой помочь малышам.

«Искренне благодарим Михаила Ивановича Макарова за организацию работы по сбору добровольных пожертвований для маленьких пациентов педиатрического отделения №2», – сказал собеседник агентства.

Для детского отделения передали гигиенические средства, пеленки, игрушки стульчики для кормления и другие вещи.