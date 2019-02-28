РИАМО – 28 фев. Ситуацию с дракой учениц третьего класса в школе на западе столицы взял на особый контроль департамент образования и науки Москвы, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ведомства.

«Департамент образования и науки города Москвы держит ситуацию на особом контроле. В настоящее время угроз здоровью участниц конфликта нет», – сказал собеседник агентства.

Директор школы №67 Андрей Козлов уточнил, что 26 февраля на перемене между пятью учащимися третьего класса произошла потасовка.

«Для того, чтобы убедиться, что участники конфликта не получили серьезных травм, администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь. Также для урегулирования конфликтной ситуации в школу направлены специалисты городской психолого-педагогической службы», – добавил Козлов.

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