РИАМО – 28 фев. Два корпуса в ЖК «Мир Митино» в столице введены в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Застройщик ЖК «Мир Митино» получил разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов №№10 и 10.1 (№ 77-159000-008856-2019). Им присвоены адреса: улица Муравская, дом 42, корпус 2 и улица Муравская, дом 42, корпус 3», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что корпус №10 состоит из семи секций переменной этажности (20-25 этажей).

«Его общая площадь составляет 53,2 тысячи квадратных метров. Корпус №10.1 общей площадью 18490 квадратных метров, представляет собой монолитное односекционное 24-этажное здание. Корпус № 10 рассчитан на 680 квартир, корпус №10.1 – на 225», – дополнила Пятова.

ЖК «Мир Митино» возводится в районе Митино на участке площадью 58,1 гектара.

«Первая очередь строительства включает 12 корпусов переменной этажности. Общая площадь всего проекта составит более 1 миллиона квадратных метров, из них жилья – 676 тысяч квадратных метров. Застройщик квартала – ООО «Рождествено»», – заключается в материале.