РИАМО - 28 фев. Японские медики в марте начнут консультировать специалистов Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) по снимкам МРТ в рамках программы «Второе мнение», сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В четверг Хромов в рамках рабочей поездки в Японию посетил медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», где применяется современная методика лечения онкологических заболеваний с помощью протонной терапии, которая наносит наименьший вред пациенту. Помимо онкологических заболеваний, специфика учреждения - лечение инсультов, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также клиника специализируется на реабилитации пожилых людей. На сегодняшний день учреждение включает пять медицинских учреждений и 20 реабилитационных центров. Всего в год проводится около 2,5 тысяч операций.

«Первый этап сотрудничества - это развитие программы «Второго мнения», по сложным случаям будем получать второе мнение от японских специалистов, рекомендации по виду лечения. Есть ли заболевание, в каком оно состоянии. Первый этап запускается уже сейчас», - сказал Хромов журналистам.

Он отметил, что в рамках первого этапа сотрудничества специалисты из МОНИКИ будут присылать морфологические изображения магнитно-резонансной томографии для диагностики японскими медиками.

«Центр («Саппоро Тэйсинкай» - ред.) действительно оснащен очень современным оборудованием, стоит протонная установка уже с современным позиционированием, двумя томографами, которые позволяют диагностировать и корректировать ведение лечения в процессе нахождения пациента на лечебном столе. Такие методы лечения позволяют часть онкологических заболеваний исправлять гораздо более эффективно. Применение такой техники, обучение врачей работе с такой техникой является одной из первоочередных задач для наших клиник в связи с тем, что борьба с онкологией является важным направлением нашей работы», - заключил Хромов.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья.

В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. 1 марта деловые встречи с инвесторами и презентацию планируется провести в Нагоя.