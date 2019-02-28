РИАМО - 28 фев. Более 1,9 миллиона пользователей установили мобильное приложение «Метро Москвы» за два года с момента запуска проекта, количество скачиваний растет каждый день на 3-4 тысячи, сообщил РИАМО в четверг первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.



«За два года с момента запуска приложения «Метро Москвы» его установили свыше 1,9 миллиона пользователей. Количество скачиваний растет каждый день на 3-4 тысячи. Чаще всего пассажиры открывают «Метро Москвы», чтобы построить маршрут поездки. Среди других популярных разделов — оплата проезда и новости о работе метрополитена», - сказал Латыпов.



Он отметил, что в среднем пользователи проводят в приложении «Метро Москвы» около 45 секунд за одну сессию. В сервисе можно пополнить карту «Тройка» с помощью платежных сервисов Samsung Pay и Apple Pay, а также записать льготный абонемент на социальные карты на метро и наземный транспорт.

С помощью пуш-уведомлений пользователи сервиса могут первыми узнавать о вводе новых станций и запланированных ремонтных работах.