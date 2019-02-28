РИАМО – 28 фев. В 3-м проезде Марьиной Рощи в столице в подвале многоквартирного дома произошел пожар, в целях безопасности были эвакуированы 25 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 01:52 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании в подвале по адресу: 3-й проезд Марьиной Рощи, дом 3/9.

«По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что происходило загорание в подсобном помещении подвала 5-ти этажного жилого дома», – говорится в сообщении.

В целях безопасности из подъезда были выведены 25 человек.

«Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных пожарных в 02:12 (28 февраля – ред.) ликвидировано загорание мебели и хозяйственного инвентаря на площади восьми квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Люди возвращаются в квартиры, заключается на сайте.