РИАМО – 28 фев. Почти 500 участников проекта «Московское долголетие» приняли участие в празднике «Северная сказка» в парке «Ангарские пруды», посвященном Дню защитника Отечества, пришедшие состязались в спортивных и интеллектуальных соревнованиях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для участников проекта «Московское долголетие» провели праздник «Северная сказка», посвященный Дню защитника Отечества», – говорится в сообщении.

В парке «Ангарские пруды» команды из САО разделились на две группы. Одна принимала участие в спортивных соревнованиях, другая – в интеллектуальных. Те, кто проходил этапы зимней зарницы, должны были продемонстрировать ловкость, меткость, скорость и силу – качества, присущие защитникам Отечества. А оказавшиеся во второй группе отвечали на вопросы викторины по географии, военной истории и решали задачи на спортивные темы.

«Почти 500 жителей округа, участников проекта «Московское долголетие», приехали в парк «Ангарские пруды», чтобы повеселиться на нашем празднике. Все боролись честно, доказывая, что представители именно этого района самые сильные, умные и спортивные. Хотя мне кажется, что все наши участники молодцы», – отметила начальник управления социальной защиты населения САО Светлана Истомина.

По итогам состязаний победила команда «Северный берег», представляющая филиал «Левобережный» территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Ховрино». На втором месте оказалась команда района Сокол, а замкнули тройку призеров представители филиала Савеловский ТЦСО «Беговой».

«Особый интерес вызвал конкурс на лучший макет танка из подручных материалов. Например, участники делали танки из ткани, пластиковых стаканчиков, деревянных ящиков и крышек от банок. Победу одержали жители района Войковский, смастерив макет боевой машины из старого принтера, пластика и коробок из-под яиц. Победители соревнований получили призы», – добавляется в материале.

Также гости праздника поучаствовали в мастер-классе по зумбе. Танцевальные движения они выполняли под известные песни советской и российской эстрады. А в перерывах можно было согреться горячим чаем и попробовать блюда полевой кухни.

«Это замечательное мероприятие, особенно мне понравился его девиз: «В бой идут одни старики», лучше не придумаешь! Вообще, я считаю, что весь проект «Московское долголетие» очень правильный, он позволяет нам всегда быть в форме и дает возможность жить активной жизнью», – заявил капитан команды-победительницы Владислав.

Скоро «Московскому долголетию» исполнится год. Проект заработал в марте минувшего года. Сегодня к нему присоединились более 200 тысяч горожан старшего поколения.