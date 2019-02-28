РИАМО – 28 фев. Полицейские в Ивантеевке задержали ранее судимого мужчину, у которого изъяли 138 кустов конопли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник оборудовал две комнаты своего частного дома, расположенного в городе Ивантеевка, под специализированный парник, где выращивал наркосодержащие растения. Для этого мужчина закупил семена, удобрения, тепловые лампы и другое необходимое оборудование», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в результате обыска жилища правонарушителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли 138 кустов конопли, картонную коробку с веществом растительного происхождения.

«В результате химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общим весом около 5 килограммов. Также обнаружены предметы, необходимые для фасовки и упаковки наркотика: электронные весы, вакууматор и полимерные упаковочные материалы. Задержанный пояснил, что выращивал растения около 2 месяцев», – добавила Петрова.

По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228 «Покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ.

Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Петрова.