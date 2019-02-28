РИАМО – 28 фев. В мартовские праздники в Москве изменится график движения электропоездов, пассажирам будет удобно добраться до центра столицы и вернуться домой, а также выехать в пригород, сообщается на сайте мэра Москвы.

«График движения электричек изменится в мартовские праздники. Так, 8 марта отмечается Международный женский день, выходные дни в этом году выпали на пятницу (8 марта), субботу и воскресенье (9 и 10 марта)», – говорится в сообщении.

Кроме того, расписание пригородных поездов на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится перед началом праздников, 7 марта. В этот день составы будут курсировать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по графику субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья.

В будни поезда ходят чаще в утренние и вечерние часы пик, чтобы люди могли быстро добраться до места работы или учебы, а после – вернуться домой. Днем поток людей снижается – и электрички ходят реже. В выходные расписание более равномерное: нет технологических окон, как по рабочим дням.

«Накануне выходных и праздников в поездах, которые направляются в сторону Подмосковья и других областей, традиционно увеличивается пассажиропоток. А перед началом рабочей недели люди чаще пользуются электричками, которые следуют в Москву. Мы учитываем это при корректировке расписания. Благодаря изменениям в графике движения поездов пассажирам будет удобнее планировать свои поездки», – заявили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Пассажирам будет удобно добраться до праздничных площадок в центре столицы и без проблем вернуться домой или выехать в пригород на электричке. Актуальное расписание движения электричек можно посмотреть на сайте перевозчика, в мобильном приложении ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Изменения в графике коснутся и поездов, курсирующих на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.

«Восьмого марта обычные электрички и скоростные составы «Ласточка» на участке Москва – Тверь (Конаково) станут следовать по расписанию выходного дня. А поезда на участках Тверь – Бологое (Торжок), Бологое – Угловка будут ходить по расписанию пятницы», – подчеркивается в сообщении.

Актуальное расписание поездов на Ленинградском направлении можно уточнить на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

«Ежедневно на МЖД следуют около четырех тысяч электричек, составов дальнего следования и грузовых поездов. В праздники мы назначаем дополнительные рейсы поездов дальнего следования, из-за чего железнодорожные направления становятся более загруженными. Специалисты внимательно прорабатывают праздничное расписание, чтобы измененный график был удобным для пассажиров всех составов», — добавили в пресс-службе МЖД.

С 1 августа 2018 года проезд в пригородных поездах стал бесплатным для пенсионеров и других льготных категорий горожан. Они получили право бесплатно добираться до конечных остановок маршрутов, которые начинаются от московских вокзалов и проходят по территории столицы, Московской, Тверской, Калужской, Рязанской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей.

С начала прошлого года для пассажиров электричек заработало мобильное приложение ЦППК. Кроме точного расписания, здесь можно уточнить стоимость проезда на определенную электричку и узнать, оборудована ли она кондиционерами или специальными местами для провоза велосипедов. В сервисе можно также добавить самые важные направления в «Избранное» и создавать напоминания. С их помощью посмотреть время прибытия ближайшей электрички по выбранному маршруту.