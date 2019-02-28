РИАМО – 28 фев. В Москве на Лесной улице отреставрировали фасады музея «Подпольная типография 1905–1906 годов», здание является одним из филиалов Государственного центрального музея современной истории России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
На сайте отмечается, что музей находится в бывшем доходном доме купца Кузьмы Колупаева. В этом здании в августе 1905 года начала работать нелегальная типография Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). В ней печатали газету «Рабочий», а также агитационные листовки. В качестве прикрытия для подпольной типографии на первом этаже здания появился небольшой магазин (его украшала вывеска «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе»), который работал себе в убыток.
Сама типография представляла собой вырытую в земле пещеру, где размещался печатный станок. В нее вел лаз из колодца для стока грунтовых вод — он находился в подвале магазина. Примечательно, что нелегальная типография располагалась рядом с Бутырской тюрьмой и полицейским участком, но вплоть до своего закрытия в 1906 году так и не была обнаружена.
Облик, который сохранился до наших дней, здание приобрело в 1903 году после масштабной реконструкции. Работы проводили под руководством архитектора Виктора Мазырина, по проекту которого был построен особняк Арсения Морозова на Воздвиженке (дом 16).
Главный фасад музея венчает профилированный карниз, а над окнами второго и третьего этажей проходит зубчатый. В центральной части крыши находится слуховое окно. Оно украшено металлическим ограждением, а по бокам обрамлено пинаклями — небольшими готическими башенками. Под ним, на третьем этаже, расположен балкон. Квадратные окна главного фасада украшены прямоугольными наличниками и декоративными замковыми камнями.
«До начала реставрации фасады здания были в неприглядном виде — стены покрылись трещинами, кирпичная кладка местами была повреждена, а пинакли — утрачены. За пять месяцев восстановительных работ специалисты устранили трещины и восстановили утраты кирпичной кладки, заделали швы специальным известковым раствором, а также усилили металлическую конструкцию балкона и установили кованые навесы крылец. По архивным фотографиям и документам были воссозданы пинакли. На завершающем этапе стены покрыли защитным составом. Кроме того, ветхие и рассохшиеся деревянные оконные блоки заменили на новые, выполненные по оригинальным образцам», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он также добавил, что здание музея «Подпольная типография 1905–1906 годов» — объект культурного наследия федерального значения. Все работы по реставрации проходили под контролем специалистов департамента культурного наследия города и по согласованному с ведомством проекту.
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