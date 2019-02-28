РИАМО – 28 фев. В Москве на Лесной улице отреставрировали фасады музея «Подпольная типография 1905–1906 годов», здание является одним из филиалов Государственного центрального музея современной истории России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Здание построено в стиле эклектики. Его стены, а также декор выполнены из красного кирпича. Центральная трехэтажная часть дома выходит на Лесную улицу, а со стороны двора к нему примыкают две двухэтажные пристройки», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что музей находится в бывшем доходном доме купца Кузьмы Колупаева. В этом здании в августе 1905 года начала работать нелегальная типография Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). В ней печатали газету «Рабочий», а также агитационные листовки. В качестве прикрытия для подпольной типографии на первом этаже здания появился небольшой магазин (его украшала вывеска «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе»), который работал себе в убыток.

Сама типография представляла собой вырытую в земле пещеру, где размещался печатный станок. В нее вел лаз из колодца для стока грунтовых вод — он находился в подвале магазина. Примечательно, что нелегальная типография располагалась рядом с Бутырской тюрьмой и полицейским участком, но вплоть до своего закрытия в 1906 году так и не была обнаружена.

«В 1924-м в трехэтажном здании был открыт музей, который существует до сих пор. Он занимает восточную часть дома. На первом и втором этажах, а также в подвале можно увидеть воссозданные интерьеры магазина, типографии, а также подлинные предметы городского быта конца XIX — начала XX века. На третьем этаже находятся административные помещения. В западной части дома на первом этаже работает кафе, а на верхних двух — офисы. Вход в музей находится со стороны двора, куда можно попасть через проездную арку», - добавляется в материале.

Облик, который сохранился до наших дней, здание приобрело в 1903 году после масштабной реконструкции. Работы проводили под руководством архитектора Виктора Мазырина, по проекту которого был построен особняк Арсения Морозова на Воздвиженке (дом 16).

Главный фасад музея венчает профилированный карниз, а над окнами второго и третьего этажей проходит зубчатый. В центральной части крыши находится слуховое окно. Оно украшено металлическим ограждением, а по бокам обрамлено пинаклями — небольшими готическими башенками. Под ним, на третьем этаже, расположен балкон. Квадратные окна главного фасада украшены прямоугольными наличниками и декоративными замковыми камнями.

«До начала реставрации фасады здания были в неприглядном виде — стены покрылись трещинами, кирпичная кладка местами была повреждена, а пинакли — утрачены. За пять месяцев восстановительных работ специалисты устранили трещины и восстановили утраты кирпичной кладки, заделали швы специальным известковым раствором, а также усилили металлическую конструкцию балкона и установили кованые навесы крылец. По архивным фотографиям и документам были воссозданы пинакли. На завершающем этапе стены покрыли защитным составом. Кроме того, ветхие и рассохшиеся деревянные оконные блоки заменили на новые, выполненные по оригинальным образцам», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он также добавил, что здание музея «Подпольная типография 1905–1906 годов» — объект культурного наследия федерального значения. Все работы по реставрации проходили под контролем специалистов департамента культурного наследия города и по согласованному с ведомством проекту.