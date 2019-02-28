РИАМО – 28 фев. В 118-м километре Егорьевского шоссе в городском округе Шатура произошло столкновение грузовика МАЗ и легковушки, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Авария произошла 27 февраля.

«От оперативного дежурного ЕДДС городского округа Шатура в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей: легкового автомобиля Kia и грузового автомобиля МАЗ.Авария произошла в результате нарушения правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

На месте происшествия возгорания и розлива топлива нет.

«Есть пострадавшие», – заключается в материале.