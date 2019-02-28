РИАМО – 28 фев. Еще около 70 новых терминалов по продаже билетов появится в Москве до конца нынешнего года, в настоящее время в столице установлено почти 180 таких автоматов возле станции метро, вузов и остановках городского общественного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве появится еще около 70 автоматов по продаже билетов до конца года. С их помощью можно будет пополнить транспортную карту «Тройка», карты москвича для школьника, студента, ординатора и аспиранта. Кроме того, в автомате можно приобрести билеты «Единый» на одну или две поездки и проверить баланс проездного», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что в столице сейчас установлено почти 180 терминалов по продаже билетов. Их преимущества — круглосуточный режим работы и удобное расположение.

«Аппараты находятся в шаговой доступности от станций метро, вузов, торговых центров, а также на наиболее популярных остановках наземного транспорта. Три терминала расположены в аэропорту «Шереметьево», — сказал Ликсутов.

Список адресов, где установят новые устройства, сейчас прорабатывается.

Аппараты принимают наличные и банковские карты. Кроме того, оплатить услугу можно бесконтактным способом: банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, и смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Для удобства иностранных гостей столицы разработан интерфейс на английском языке.

«Приобрести проездной также можно в кассах и автоматах по продаже билетов метро и Московского центрального кольца, в киосках «Мосгортранса». Функция пополнения карты «Тройка» доступна в мобильном приложении «Метро Москвы» и банкоматах на станциях столичной подземки», - добавляется в материале

В московском метро начали обновлять автоматы по продаже билетов. Установка терминалов нового поколения началась в августе прошлого года. У них расширенный функционал: терминалы позволяют записать на «Тройку» все типы билетов, купить саму карту и «Единый» на одну и две поездки. Есть и функция пополнения карт москвича для студента, школьника, ординатора и аспиранта. Новые автоматы позволяют горожанам получить все услуги, которые раньше были доступны только в кассах метрополитена. К концу года число таких устройств составит около 600.