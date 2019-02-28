РИАМО - 28 фев. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшие осадки, воздух прогреется до двух градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния «ныряющего» циклона. При облачной погоде пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве от 0 до плюс 2, по области от минус 3 до плюс 2 градусов», - говорится в сообщении.



Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столице резко понизится и в середине дня составит 724 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.



Ухудшение самочувствия из-за перепадов атмосферного давления могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Касается это как гипотоников, так и гипертоников. В группе риска люди, перенесшие сосудистые катастрофы, страдающие ишемической болезнью сердца и атеросклерозом сосудов.



Чтобы укрепить здоровье, специалисты рекомендуют в переходные сезоны поддерживать организм витаминами, находить время для прогулок на свежем воздухе, заниматься физкультурой.