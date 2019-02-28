РИАМО – 28 фев. Заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Александр Михеев в четверг проведет прием граждан в Павловском Посаде, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«Двадцать восьмого февраля с 16:00 до 18:00 в здании МО МВД России «Павлово-Посадский» будет осуществлять прием граждан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Михеев», – говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: Павловский Посад, улица Большая Покровская, дом №7.

Все желающие смогут предварительно записаться на прием по телефону: 8(496)432-10-16.