РИАМО – 28 фев. Подольский драматический театр представит спектакль «Плаха» по одноименному произведению Чингиза Айтматова в четверг, начало в 19:00, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Идея и постановка – Олег Ефремов, хореография – Иван Межевикин. Театр Айтматова – это мир крупных социальных проблем, глубоких чувств, больших идей. Спектакль «Плаха» – крик о том, как человек в своей оголтелой страсти подчинить себе все, включая Бога, вступает в союз с дьяволом. Преступно человечество в безумии своем», – говорится в сообщении.

Премьера спектакля состоялась на III Международном театральном фестивале SANKRYZA в августе 2015 года. Награды: «Лучшая режиссура», «Лучшая хореография».

Начало спектакля в 19:00. Стоимость билетов – 600 рублей.